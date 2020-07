PMCG Começa recapeamento da avenida Filinto Muller

A partir desta segunda-feira (6), a Avenida Filinto Muller receberá recapeamento numa extensão de 1,2 km, entre as Ruas João Hernandes e a Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Numa outra etapa receberá asfalto novo o trecho final da Filinto, que termina na rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima.

No último sábado, a prefeitura de Campo Grande concluiu os últimos 900 metros de recapeamento da Rua Francisco dos Anjos. Foi coberto o asfalto antigo feito há mais de 20 anos que estava todo remendado por sucessivos tapa-buraco. A Rua Francisco dos Anjos é principal ligação do Bairro Pioneiros ao centro da cidade. Nesta etapa foi recapeado o trecho entre a Ana Luiza de Souza e a Avenida Filinto Muller.

O sábado foi de muito trabalho nas frentes de recapeamento que estão sendo executadas. Na Rua Souto Maior, Bairro Tijuca, onde nos últimos dois dias foi feita a fresagem de parte do pavimento comprometido, começaram as ser feitos os remendos , etapa que antecede o recapeamento programado para iniciar semana que vem.

Na região urbana do Centro, começou a remoção do asfalto antigo na Rua Chaddi Scaff, via transversal à Avenida Rodolfo José Pinho (recém recapeada), que se estende até a Avenida Ricardo Brandão, uma extensão de 1,610 km. A via liga o Jardim São Bento ao Jardim dos Estados.