Caixa anuncia isenção da Tarifa de Abertura de Crédito do Pronampe

A Caixa passou a isentar a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) da linha de crédito Giro Caixa Pronampe (Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). A tarifa vinha sendo efetivada no momento da contratação, como acontece com todos os produtos de crédito do banco. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Criada para auxiliar as micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus, a nova linha oferece empréstimos de até 30% da receita anual registrada em 2019. As contratações devem ser realizadas em até três meses a partir de 18 de maio, podendo o prazo ser prorrogado por mais três meses.

Condições

Pelo Giro Caixa Pronampe, os financiamentos têm prazo total de 36 meses – sendo oito meses de carência para começar a pagar e financiamento em 28 parcelas. A taxa de juros anual máxima é igual à taxa básica de juros (Selic) + 1,25% ao ano.

As empresas assumirão contratualmente a obrigação de preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data da publicação da Lei n° 13.999/2020, no período compreendido entre a data da contratação e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.