Bolsa Família garante R$ 21 milhões para famílias necessitadas no Mato Grosso do Sul

Os sul-mato-grossenses que possuem o Bolsa Família começam a receber o benefício a partir desta segunda-feira (20). Conforme divulgado pelo Governo, ao todo são cerca R$ 21 milhões destinados a 115.446 famílias do Estado.



O valor médio do benefício é de R$ 182,62, sendo destinado a famílias carentes, categorizados famílias extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 85; e pobres, com renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170 reais. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.



Para se cadastrar na ação, é preciso que o responsável pela família procure um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou um posto de atendimento do Bolsa Família em sua cidade, com documentos de identificação pessoal e certidão de nascimento de todas as pessoas que fazem parte do lar.



Conforme Osmar Terra, ministro da Cidadania, o ministério trabalha para que o benefício alcance apenas quem realmente precisa. São feitas fiscalizações rigorosas, para que possíveis fraudes sejam descobertas, destinando a verba do programa corretamente.