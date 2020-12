Aumento do combustível chega nos postos da Capital

Anderson Ramos/Capital De três redes de postos a Taurus teve o menor aumento

Petrobrás reajustou em 5% o valor da gasolina e em 4% o óleo diesel S10 e S500. Em Campo Grande o aumento já foi sentido pelos condutores, a gasolina a R $4,679, Diesel S-500 R $3,679 e o S-10 R $3,689, no posto Tork Oil (Petrobrás).

Anderson Ramos/Capital News Consumidores devem pesquisar

No Ipiranga a gasolina original está a R $4,649 e Diesel S-10 R $3,699. Preço médio da gasolina da Petrobras vendida para as distribuidoras aumentou R$ 0,09 e passou a R$ 1,84 por litro. No acumulado do ano, houve redução de 4,1% no preço da gasolina. Já no Posto Taurus apresenta o menor valor sendo R$ 4,55 a gasolina e o Diesel R$ 3,659 e R$ 3,559, conforme a breve pesquisa realizada pelo Capital News.

Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina nas bombas em Mato Grosso do Sul na última semana foi de R$ 4,567 e o do diesel em R$ 3,623.

Segundo a estatal, em 2020 foram feitos 41 reajustes nesse combustível, sendo 20 aumentos e 21 reduções no valor. De acordo com a Agência Brasil, para o óleo diesel, o valor para as distribuidoras aumentou R$ 0,08, chegando a R$ 2,02 por litro. O diesel acumula queda de 13,2 % no ano, em um total de 32 reajustes, com 17 aumentos e 15 reduções no valor.