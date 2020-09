A indústria no Brasil obteve em agosto o melhor desempenho do ano

Tamanho do texto

Divulgação/ Assessoria Resultado é evidenciado no Boletim da Receita Federal

O mês de agosto no Brasil, atingiu a média diária de vendas no valor de R$ 26,8 bilhões, o maior patamar entre os meses do ano de 2020. O resultado é 4,4% maior que o de julho de 2020 e 13,4% superior ao de agosto de 2019.

Já o gráfico de vendas semanais mostra a recuperação progressiva das vendas com as semanas de agosto alcançando vendas superiores a R$ 175 bilhões e registrando o pico de R$ 210 bilhões na última semana do mês.

De acordo com assessoria, os dados do comércio demonstram que o setor contabilizou os melhores resultados no mês de agosto. A média diária de vendas com a NF-e foi de R$ 10,0 bilhões, um aumento de +1,7% em relação ao mês anterior. Parte desse movimento deve-se ao comércio atacadista, que registrou R$ 7,0 bilhões na média diária de vendas (aumento de 1,5% em relação ao mês anterior).

A indústria também obteve em agosto o melhor desempenho deste ano. No mês, a média diária de vendas registrou R$ 14,2 bilhões (aumento de 9,8% em relação a 2019 e de 5,4% em relação a julho de 2020).

O movimento agregado das notas fiscais eletrônicas (NFe) capta, principalmente, as vendas entre empresas de médio e grande porte, bem como as vendas não presenciais de empresas para pessoas físicas. Mais informações a respeito da NFe podem ser obtidas em: Portal NFe.

O comércio eletrônico também alcançou no mês de agosto o melhor resultado do ano com desempenho de vendas 48,6% superior ao mês de agosto de 2019.