Inocência lidera geração de empregos em Mato Grosso do Sul; taxa de desemprego nacional recua

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/Acervo Arauco Máquinas começam a fazer a estruturação da futura fábrica da Arauco que gera emprego em Inocência

Mato Grosso do Sul acumulou um saldo positivo de 26.776 empregos formais entre janeiro e novembro de 2024, segundo o Observatório do Trabalho de MS, coordenado pela Semadesc em parceria com a Funtrab. Entre os municípios, destacou-se com o maior saldo de empregos (604), seguido por Campo Grande (321) e Itaquirai (187).

A economia de Inocência tem mostrado um crescimento significativo, impulsionado pela geração de empregos e o fortalecimento dos pequenos negócios. Com o início das operações da fábrica da Arauco, após a multinacional de origem chilena Arauco receber em maio/2024, a licença de instalação da fábrica no município de Inocência, a cidade verá um aumento ainda maior na necessidade de mão de obra qualificada.

Por outro lado, cidades como Três Lagoas (-405), Naviraí (-268) e Ribas do Rio Pardo (-184) registraram os maiores números de postos fechados. O levantamento aponta o setor de Serviços como o principal motor do crescimento, responsável por 50,36% das vagas criadas no estado. A Indústria contribuiu com 30,02%, enquanto o Comércio e a Agropecuária representaram 18,64% e 13,99%, respectivamente.

Álvaro Rezende/Semadesc Secretário da Semadesc, Jaime Verruck

Na análise por escolaridade, os postos de trabalho que exigiam ensino médio completo lideraram, com saldo de 204 empregos. O ensino superior completo também teve desempenho positivo (121), enquanto o superior incompleto registrou queda (-35).

O secretário Jaime Verruck destacou o cenário de estabilidade no mercado de trabalho estadual. “Em MS, o setor de Serviços mantém bom desempenho, mas enfrentamos sazonalidades naturais, principalmente na Agropecuária e Construção, que influenciam nos números”, afirmou.

Em âmbito nacional, o trimestre móvel encerrado em novembro trouxe a menor taxa de desemprego desde 2012, de 6,1%, segundo a PNAD Contínua do IBGE. Essa queda representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no Brasil, menor contingente desde 2014.

No mesmo período, Mato Grosso do Sul apresentava uma taxa de desocupação anterior, entre abril e junho, de 3,8%, com 52 mil pessoas desocupadas e 1,447 milhão de trabalhadores empregados. Os índices atualizados para o estado serão divulgados em janeiro.

Os resultados reafirmam a recuperação do mercado de trabalho, tanto no estado quanto no país, mas destacam desafios para manter a sustentabilidade do crescimento e reduzir as disparidades regionais.