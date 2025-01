Primeiro lote de leitões deve chegar em abril ao frigorífico Aurora em São Gabriel do Oeste

Viviane Freitas

Divulgação Cooperalfa Unidade de Produção de Leitões (UPL) da Cooperalfa, em Sidrolândia no Mato Grosso do Sul

Em meados de abril, o Frigorífico da Cooperativa Aurora, em São Gabriel do Oeste, começará a receber os primeiros lotes de 6 mil leitões para engorda. Esses animais foram criados por um produtor de Sidrolândia e representam mais um passo na consolidação da suinocultura na região. Nesta semana, os leitões começaram a ser alojados nas pocilgas construídas pelo produtor Domingos Stefanello, em sua propriedade na saída para Maracaju. Foram construídos 4 barracões, cada um com capacidade para abrigar 1.502 animais, totalizando os 6 mil leitões. O investimento foi de R$ 8,5 milhões, financiados pelo FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).

Os leitões, que nasceram na UPL (Unidade de Produção de Leitões) da Cooperativa Agroindustrial Alfa, chegaram com 25 kg e serão engordados até atingirem 130 kg, com previsão de abate em 108 dias. No entanto, o cronograma de construção dos galpões atrasou o alojamento desses animais, que só puderam ser colocados nas pocilgas recentemente. A UPL foi inaugurada em abril de 2023 e está localizada a 922 km de Sidrolândia, em Xaxim, no oeste de Santa Catarina. Esse atraso afetou o planejamento inicial, mas a produção de leitões está em andamento.

Em breve, um segundo polo de engorda será aberto na Fazenda Alegre, na divisa de Sidrolândia com Dois Irmãos Buriti. Nessa propriedade, pertencente aos irmãos Rodrigo e Raphael Barbosa Ferreira, serão alojados mais 6.048 leitões. Além disso, o corretor Clédio Santiani tem prestado suporte a 41 produtores que buscam financiamento junto ao BNDES para construir 120 pocilgas, com capacidade para abrigar os mesmos 6.048 leitões. Cada produtor deve financiar, em média, R$ 4,5 milhões, complementando o valor com recursos próprios.

Três outros produtores estão investindo R$ 25,5 milhões na implantação de núcleos com 4 granjas. No entanto, o cronograma do projeto tem enfrentado atrasos significativos. O planejamento inicial indicava que o alojamento dos leitões começaria em abril de 2023, com a construção de 64 pocilgas em 16 propriedades. Apesar de a suinocultura ter sido definida como prioridade para o crédito FCO, os projetos de financiamento não avançaram conforme o esperado.

A Unidade de Produção de Leitões da Alfa, inaugurada em maio de 2023, recebeu investimentos de R$ 140 milhões. A unidade ocupa uma área de 325 hectares e está localizada a 17 km do centro urbano de São Gabriel do Oeste, sentido Maracaju. Ela conta com 5 barracões, sendo três maiores para as matrizes e dois menores para a engorda dos leitões. A estrutura inclui sistemas de higienização, caixa d'água e bacia de composteira. A UPL recebeu 5.200 matrizes importadas dos Estados Unidos e Canadá, com a previsão de produzir 3.500 leitões por semana a partir de fevereiro de 2024. No entanto, devido aos atrasos nas obras, os leitões estão sendo destinados a produtores integrados de outras regiões ou para abastecer a produção das matrizes do Sul.