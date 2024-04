Elaine Oliveira

O poder de compra de avicultores paulistas vem crescendo frente ao milho. Os preços do cereal estão caindo com mais intensidade em relação ao frango vivo, comparando-se as médias da parcial de abril com as observadas em março.

Já no caso do farelo de soja, outro importante insumo da alimentação do setor, o poder de compra de avicultores está menor – os valores do derivado registram pequena queda mensal. Segundo as informações do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada ) para o frango vivo, a pressão sobre as cotações vem das fracas vendas internas da carne.

Muitos compradores estão um pouco mais afastados da aquisição de novos lotes de animais, evitando formar estoques elevados da proteína.