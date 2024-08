Mato Grosso do Sul se consolida como Vale da Celulose e discute desafios no setor florestal

Vivianne Nunes

Mato Grosso do Sul, que registrou um crescimento de 436% na área de floresta plantada em 14 anos, consolidou-se como o "Vale da Celulose" do Brasil, abrigando grandes players do setor como Eldorado, Suzano e a futura instalação da Arauco. O estado, que já possui cerca de 1,5 milhão de hectares de eucalipto, destaca-se com quatro municípios entre os cinco maiores produtores de eucalipto do país, atraindo investimentos que superam R$ 50 bilhões.

Durante o evento “Florestas 360°”, realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, apresentou as potencialidades e os desafios do setor florestal do estado. “Nós queremos no futuro ser um Estado próspero... Temos uma meta de Estado Carbono Neutro 2030. Então todas as nossas políticas públicas têm a questão da sustentabilidade inserida”, afirmou Verruck.

O secretário detalhou o Profloresta, um plano estadual focado na consolidação e diversificação da base florestal e na competitividade industrial, além de ressaltar a importância de iniciativas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, como a preservação da biodiversidade e a transição energética.

O governador Eduardo Riedel, presente no evento, destacou o papel do governo como facilitador para criar um ambiente de negócios favorável, com ênfase na segurança jurídica e na desburocratização. “Cabe ao Estado ser um facilitador, dando prioridade a um bom ambiente de negócios e assim garantir ao empresário um governo descomplicado... Faremos de tudo para as coisas acontecerem no Estado”, disse Riedel, ao mencionar os desafios de infraestrutura, logística e qualificação de mão de obra que acompanham o crescimento do setor.

O evento, que se estende por dois dias, reúne profissionais do setor florestal do Centro-Oeste e de outras regiões do Brasil para discutir temas como expansão do mercado, biomassa, carvão vegetal, e os desafios de mão de obra no setor. “O sentimento é de acolhimento aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado pró-negócios e pró-setor. Temos certeza que vai ser bem produtivo nosso encontro”, afirmou Ricardo Malinoviski, CEO da empresa organizadora do evento.

Com uma pauta de exportações robusta e sendo o maior produtor nacional de madeira em tora para papel e celulose, Mato Grosso do Sul continua a atrair grandes investimentos e a se posicionar como um líder global na indústria florestal.