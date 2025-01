Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo alcança recorde de produção em menos de seis meses

Viviane Freitas

Divulgação

O período em que a fábrica alcançou esse resultado foi de 30 de novembro a 29 de dezembro de 2024

Em menos de seis meses de operação, a fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS) atingiu um marco impressionante ao produzir, durante 30 dias consecutivos, a média de sua capacidade nominal. Esse feito foi alcançado em um tempo muito mais curto do que o previsto, já que o planejamento inicial estipulava nove meses para atingir esse nível de desempenho. A fábrica, que é a maior unidade de produção de celulose em linha única do mundo, possui uma capacidade instalada de 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano.

O período em que a fábrica alcançou esse resultado foi de 30 de novembro a 29 de dezembro de 2024. Nesse intervalo, a unidade produziu mais de 7.203 toneladas por dia, superando a capacidade projetada. Isso foi especialmente notável porque o tempo estimado para atingir esse desempenho seria de nove meses, com a primeira Parada Geral (manutenção completa da linha de produção) marcada para fevereiro de 2025. Este feito reforça a eficiência operacional da Suzano, que demonstrou uma rápida adaptação e grande capacidade de execução.

Segundo Leonardo Mendonça Pimenta, diretor de Operações Industriais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, o sucesso foi resultado de uma série de decisões acertadas, como a formação e o treinamento da equipe operacional mais de um ano antes do início das operações. “Este marco é resultado de uma combinação de fatores essenciais como excelentes equipamentos, ótimos fornecedores, boa montagem, suprimentos de madeira e insumos alinhados, qualidade da madeira e, principalmente, um time industrial diferenciado", destacou.

Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano, também ressaltou que o feito superou todas as expectativas, comparado ao tempo necessário para alcançar o mesmo resultado na fábrica de Três Lagoas. “Atingir a curva de aprendizagem em espaço de tempo tão curto demonstra nossa eficiência e capacidade de adaptação. O alto desempenho da fábrica é um exemplo claro de planejamento assertivo e execução impecável”, afirmou. A rápida adaptação reflete o excelente trabalho integrado das equipes de operação, engenharia e logística.

O Projeto Cerrado, que levou à construção dessa nova unidade, representou um investimento total de R$ 22,2 bilhões e resultou em um aumento de mais de 20% na capacidade de produção da Suzano. A fábrica também gerou mais de 10 mil empregos diretos durante a obra e atualmente conta com cerca de 3 mil colaboradores. Além dos avanços operacionais, o projeto possui importantes características ambientais, como o uso de tecnologia de gaseificação de biomassa e a autossuficiência na produção de energia verde, que contribuirá para o Sistema Interligado Nacional.