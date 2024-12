Centro-Oeste lidera concessões de crédito rural no segundo trimestre de 2024

Elaine Oliveira

Famasul Centro-Oeste se destaca no mercado de financiamento agrícola

Centro-Oeste se destaca no mercado de financiamento agrícola

A região Centro-Oeste registrou o maior volume de concessões de crédito rural e agroindustrial no segundo trimestre de 2024, alcançando R$ 15,7 milhões em 27 mil contratos, conforme o Boletim Agro Serasa Experian. O estado de Mato Grosso liderou entre os produtores rurais pessoa física, com R$ 7,3 milhões em crédito distribuídos em cerca de 10,6 mil contratos, e um tíquete médio de R$ 692,3 mil por operação.

Apesar do desempenho expressivo, houve uma queda de 11,9% no volume total concedido na região em comparação com o mesmo período de 2023. Entre os estados, o Distrito Federal foi o único a registrar aumento no volume de crédito, com alta de 5,9%. Em contrapartida, Mato Grosso do Sul sofreu uma retração de 26,3%, enquanto Goiás registrou queda de 11,4%.