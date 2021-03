Mostra Curumim começa nesta sexta-feira

Divulgação/Vaca Azul Espetáculo a pequena princesa e a raposa

Começou nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28) a “Mostra Curumim – Pra Ver e Brincar”, o evento consiste em um festival infantil promovido de forma totalmente remota com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Arte-educadora e produtora cultural, Julia Basso explica que o evento foi idealizado pensando no fato de que em com a pandemia da Covid-19, muitas crianças estão sem aulas presenciais e sem acesso a programações infantis. “Tentei pensar em uma programação que fosse para diferentes faixas etárias, tanto para crianças de 0 a 12 anos quanto para o público adulto também. Os responsáveis podem e serão incentivados a acompanhar junto às programações, porque quando o conteúdo tem qualidade tanto as crianças quanto os adultos gostam”, afirmou a idealizadora do projeto via assessoria.

Às 16h30 foi exibido o espetáculo “A Raposa e a Pequena Princesa”, e às 17h o grupo Batucando Histórias apresentou “Chapeuzinho Amarelo”. No sábado, dia 27, às 16h30 será transmitido o espetáculo de bonecos “Vó Guilé já dizia, Zé Jacaré contava, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, da Cia Oficina de Bonecos Tareco-Treco, e às 17h será apresentada a história regional “Prosa e Segredo”. No domingo, a mostra encerra com dois espetáculos, às 16h30 será transmitido “Como nasceram as estrelas”, baseado em uma lenda da tribo Bororo, e às 17h será apresentada uma adaptação da história de Dom Quixote. De acordo com a assessoria, em todos os dias haverá exibição do curta-metragem “Passagens Poéticas”, sempre às 16h.

A programação da Mostra Curumim, foi financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme a assessoria o evento inclui oficinas de confecção de brinquedos artesanais, de desenhos e de contação de histórias. As oficinas serão realizadas de sexta a domingo, sempre na parte da manhã, com vagas limitadas.

Julia Basso ressalta que a intenção da Mostra é proporcionar entretenimento para as crianças e incentivar as produções locais, segundo ela toda a programação foi produzida em Mato Grosso do Sul. “Temos a intenção de incentivar as produções locais que sejam realizadas para o público infantil, é um campo muito fértil a ser explorado pelos artistas da cidade, do Estado, e ter eventos voltados para crianças pode facilitar essa produção. Espero que seja a primeira de várias edições, e que as próximas quem sabe já sejam presenciais”, destacou.

Serviço:

Para se inscrever basta acessar o site: https://www.mostracurumim.com.br/. Os espetáculos serão abertos ao público e podem ser prestigiados por meio do YouTube no link: https://www.youtube.com/c/fuaproducoes/.