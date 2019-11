Exposição da Reme acontece em dois lugares este ano

Divulgação/PMCG Evento acontece em dois lugares diferentes

Terceira edição da exposição “Beleza Negra – ressignificações da mulher negra na obra de arte”, acontecerá em dois locais, com datas diferenciadas, alcançando um público maior. Após o período no shopping Bosque dos Ipês, as telas poderão ser vistas no Museu da Imagem e do Som, entre os dias 20 a 27 de novembro.

A exposição “Beleza Negra – ressignificações da mulher negra na obra de arte” é uma das ações que buscam incentivar o fortalecimento da autoestima e intensificar as ações voltadas para a prevenção de violência contra a mulher.

Neste ano, a exposição reúne telas de alunos de 40 escolas da Reme, que discutiram sobre as nuances do racismo que se fazem presentes na representação da mulher na mídia, literatura, obras de arte e propagandas.

A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, além de superintendentes e chefias da Semed.

O evento já é tradição da Rede Municipal de Ensino (Reme) e tem o objetivo de implementar a Lei nº10.639/2003 que propõe ações nas escolas que favoreçam a desconstrução de estereótipos e preconceitos relacionados à população afrodescendente.