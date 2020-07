Cinema drive-in em shopping tem programação adiada

O cinema drive-in que iria acontecer no Shopping Campo Grande, forma canceladas e a organização estuda novas datas para as sessões. Medida é por conta da determinação da

Prefeitura Municipal da Capital, que decretou toque de recolher para às 20 horas, a partir desta quarta-feira (8).

Shopping Campo Grande e o Sesc MS informam que as sessões do Cine Sesc Drive-in foram canceladas. Segundo a assessoria, os clientes que já fizeram a troca de ingressos não serão prejudicados e uma nova programação será divulgada em breve, com datas e horários de exibição, respeitando a decisão do poder público.

“Um dos objetivos do Cine Sesc Drive-in é arrecadar alimentos não-perecíveis para o Programa Mesa Brasil Sesc, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, em meio a um cenário delicado, a parceria entre Shopping Campo Grande e Sesc visa levar um pouco de alegria e entretenimento aos clientes de forma segura, sendo uma ótima oportunidade de viver novas experiências, bem como praticar o bem por meio da doação de alimentos”, diz a nota.

Serviço

O Shopping Campo Grande e o Sesc Cultura priorizam a saúde e o bem-estar dos clientes, e esperam encontrar uma solução viável para todos. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 3389-8008, ou pelo whats 98147-0370.