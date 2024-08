Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé entra para o programa Saúde em Nossas Mãos

Fernanda Oliveira

O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, passou a integrar o programa ‘Saúde em Nossas Mãos’, uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). Gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o hospital, por meio de sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, se beneficiará do programa, que visa aprimorar o atendimento pelo SUS e promover a utilização de novas tecnologias e gestões assistenciais específicas.

O ‘Saúde em Nossas Mãos’ tem o objetivo de reduzir em até 50% as taxas de infecções hospitalares e terá duração de três anos. Os projetos são supervisionados por entidades como o Ministério da Saúde e conselhos nacionais de saúde, assegurando a eficiência dos recursos aplicados. “Estamos confiantes de que os nossos esforços e ideias serão discutidos e aprimorados, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento e da assistência aos pacientes”, afirma Paulo Henrique da Silva Sousa, coordenador da UTI adulto.

O programa também contará com o apoio do Instituto Oswaldo Cruz e foca na redução de três tipos principais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em UTIs do SUS em todo o Brasil. A iniciativa inclui a elaboração de planos de contingência, recomendações para o fluxo de atendimento de emergências e capacitação virtual dos profissionais de saúde. “Participar de uma pesquisa tão detalhada e refletir sobre como podemos melhorar nossa estrutura é uma honra e um passo importante para garantir a qualidade dos nossos serviços”, destaca Ariane Muniz, diretora de enfermagem

.A coordenação da UTI Adulto do hospital já completou a etapa de entrega da documentação e aguarda a definição da data de início do programa, a ser estabelecida pelo núcleo do PROADI-SUS. O projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’ representa uma oportunidade significativa para o hospital e seus profissionais aprimorarem suas práticas e oferecerem cuidados de alta qualidade.