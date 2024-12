Hospital da Capital busca voluntários para estudo que visa prevenir AVC

Viviane Freitas

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) está recrutando voluntários para um estudo com foco na prevenção de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Campo Grande. O objetivo da pesquisa é identificar maneiras de reduzir os riscos de AVC isquêmico, garantindo maior segurança em outros tratamentos.

O AVC está entre as principais causas de morte no mundo, e o risco é ainda mais elevado em pacientes com doença renal crônica avançada, especialmente aqueles que apresentam fibrilação atrial. A pesquisa busca entender melhor como minimizar esse risco e melhorar o cuidado de pacientes nessas condições.

Podem participar do estudo pessoas maiores de 18 anos que tenham diagnóstico de fibrilação atrial e doença renal crônica avançada, independentemente de estarem ou não em hemodiálise. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 3345-3352 para mais informações e para se inscrever no estudo.

Este estudo faz parte de uma pesquisa nacional, que inclui 1.500 pacientes e 50 centros de pesquisa em todo o Brasil, com destaque para o Humap-UFMS. O acompanhamento dos voluntários será de 24 meses, com visitas trimestrais.

De acordo com a médica Adriana Lugo Ferrachini, uma das subinvestigadoras do estudo, a pesquisa visa identificar a melhor estratégia de anticoagulação para pacientes com doença renal crônica avançada, a fim de reduzir os riscos de AVC com o mínimo de complicações hemorrágicas.

Este estudo é pioneiro e tem grande importância, pois é o primeiro no mundo a avaliar a estratégia de anticoagulação em pacientes com doença renal crônica avançada, inclusive em aqueles em hemodiálise. A médica Adriana Lugo Ferrachini trabalha ao lado de outros pesquisadores, como Dr. Delcio Gonçalves Da Silva Junior, Dra. Roberta Cristine Miranda Lorandi, e os coordenadores Filipe Stadler e Guilherme Fermiano Bertolli.