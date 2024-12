Hemosul faz apelo por doações de sangue neste fim de ano

Viviane Freitas

A Rede Hemosul MS alerta a população para a baixa nos estoques de sangue, especialmente durante o período festivo de fim de ano. Dezembro, historicamente, é um mês crítico, com aumento na demanda por bolsas de sangue devido a acidentes e emergências, enquanto o número de doadores tende a cair. A situação preocupa, pois impacta diretamente o atendimento hospitalar em casos de urgência.

Em 2022, o Hemosul registrou 4.694 doações em dezembro, mas no mesmo período de 2023, houve uma queda de 308 bolsas, totalizando 4.386 doações. Em 2024, até o momento, foram coletadas 1.466 bolsas na unidade coordenadora em Campo Grande. Os dados das demais unidades, tanto na Capital quanto no interior do estado, serão contabilizados no início de janeiro. Essa redução representa um desafio para manter os estoques em níveis seguros e atender à crescente demanda por transfusões no período.

Segundo Marina Torres, coordenadora da Rede Hemosul, a doação de sangue é um ato de solidariedade essencial. “Neste fim de ano, pedimos que a comunidade se mobilize e compareça às unidades de coleta. Cada doação pode salvar vidas e garantir que os estoques sejam suficientes para atender às emergências e tratamentos regulares”, destaca. A necessidade de transfusões permanece alta, mesmo durante as festividades, em razão de cirurgias, tratamentos oncológicos e casos emergenciais.

Dicas para os doadores

Quem deseja doar sangue pela primeira vez deve seguir algumas orientações:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ser realizada até os 60 anos).

- Pesar no mínimo 51 kg e estar em boas condições de saúde.

- Dormir bem na noite anterior e fazer uma refeição leve antes da doação, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem.

- Hidratar-se bem antes da doação e apresentar um documento oficial com foto.

- Após a doação, é importante descansar e evitar atividades físicas nas primeiras horas.

Além disso, o Hemosul lembra que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto durar o quadro clínico. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalos de dois meses, e mulheres até três vezes, com intervalos de três meses.

Informações e serviço

A unidade coordenadora do Hemosul está localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304, em Campo Grande. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h (com atendimento estendido no primeiro e terceiro sábado do mês, até às 17h). Nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será das 7h às 12h.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-1517 ou (67) 98163-1547 (WhatsApp). Para conferir os endereços e horários das demais unidades, acesse o site oficial da Rede Hemosul MS.