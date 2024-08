Blitz educativa do Hemosul reforça urgência nas doações de sangue A ação busca sensibilizar a comunidade e normalizar os estoques críticos de sangue e medula óssea

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação Governo do estado de MS

O Hemosul/HRMS realizará uma blitz educativa na próxima terça-feira (27), intitulada 'Sua Doação Faz a Diferença', com o intuito de aumentar as doações de sangue. A ação ocorrerá das 8h às 10h, no semáforo da avenida Gunter Hans, em frente ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

O evento busca sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, destacando o nível crítico dos estoques atuais. A equipe do Hemosul distribuirá panfletos informativos e contará com a presença do mascote Zé Sanguinho para engajar o público.

Segundo Érica Cristine Marrer Rosa, coordenadora do Banco de Sangue do HRMS, os estoques estão em níveis alarmantes, tornando crucial o aumento das doações para garantir o tratamento necessário aos pacientes, a blitz visa não apenas chamar a atenção para essa necessidade urgente, mas também reforçar a mensagem de que cada doação pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas.