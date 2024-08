Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias concluem formação e recebem kits de trabalho

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação Agentes comunitários de saúde concluíram capacitação nesta sexta-feira

A Prefeitura de Dourados concluiu nesta sexta-feira (23) um treinamento com mais de 400 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Combate a Endemias, realizado ao longo da semana pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O treinamento contou com formação ministrada pelos veterinários da Iagro sobre zoonoses e o que elas acarretam à saúde da população, enquanto a Fiocruz, tratou sobre a importância dos agentes na saúde pública e o seu papel na sociedade.

Secretário municipal de saúde, Waldno Lucena Júnior, destacou a importância da parceria da prefeitura com as instituições que tem possibilitado a capacitação dos profissionais.

“A gente tem buscado essas capacitações através do nosso núcleo de educação permanente, da Secretaria Municipal de Saúde, e nessa formação tivemos o apoio da Iagro e da FioCruz, dentro do projeto Inova PS. Além do treinamento, os agentes vão receber kits de trabalho e novos coletes para seguir com os trabalhos em Dourados”, disse.

A parceria firmada pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) com a FioCruz e o Ministério da Saúde, garantiu a implantação do projeto Laboratório de InovaAPS (Inovação na Atenção Primária à Saúde), onde além das capacitações profissionais, permitiu a contratação de aprovados em residência médica em Medicina de Família e Comunidade Multiprofissional em Saúde da Família. Isso possibilitou atendimento em horário estendido em diversos postos de saúde da cidade.