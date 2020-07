Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta quarta

Marcelo Camargo/Agência Brasil Sorteio é nesta quarta

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (8) prêmio acumulado de R$ 33 milhões. Dezenas serão sorteadas a partir das 19h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

05 15 18 27 49 57

ACUMULOU!

Concurso 2276 - Sábado, 4 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0102040607

0910111216

1719232425

2 GANHADORES

Concurso 1989 - Segunda-feira, 6 de Julho de 2020

QUINA

04 05 30 43 61

ACUMULOU!

Concurso 5307 - Terça-feira, 7 de Julho de 2020

LOTOMANIA

0308151718

2324383942

5359697677

8186889193

ACUMULOU!

Concurso 2089 - Terça-feira, 7 de Julho de 2020

TIMEMANIA

03 07 17 26 58 66 73

ACUMULOU!

Concurso 1507 - Terça-feira, 7 de Julho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

05 07 18 32 43 44

2º sorteio

02 05 06 14 19 35

ACUMULOU!

Concurso 2101 - Terça-feira, 7 de Julho de 2020

FEDERAL

Prêmios Principais

Sorteio Realizado em SAO PAULO, SP.

DestinoBilheteValor do Prêmio (R$)

1º060674500.000,00

2º00786727.000,00

3º02700524.000,00

4º00481419.000,00

5º05445718.329,00

Concurso 05478 - Sábado, 4 de Julho de 2020

DIA DE SORTE

01 10 15 16 22 24 29

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Agosto

Concurso 326 - Terça-feira, 7 de Julho de 2020