OPORTUNIDADE

Três Lagoas recebe sessões de cinema gratuitas movidas a energia solar

O CineSolarzinho terá sessões gratuitas na Esplanada no NOB

Flávio Veras
Capital News

O CineSolarzinho, a versão infantil do pioneiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, desembarca em Três Lagoas na próxima terça-feira, 09 de setembro, a partir das 18h30. O evento gratuito será realizado na Esplanada NOB e promete uma noite encantadora com cinema ao ar livre, pipoca, atrações e atividades educativas para toda a família.

Segundo a Prefeitura, na telona, serão exibidos curtas-metragens infantis com foco em sustentabilidade e o aguardado filme “Moana 2”. Toda a experiência conta com recursos de acessibilidade e distribuição gratuita de pipoca. A iniciativa é uma realização da Brazucah Produções, com patrocínio da ENERCAN e apoio da CESP (subsidiária da Auren Energia) e da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria Municipal de Cultura.

Cinema Sustentável: O furgão do CineSolar é uma estação móvel que abriga todo o equipamento de cinema, incluindo um sistema de projeção e som movido a energia solar. As placas fotovoltaicas no teto transformam a luz do sol em eletricidade, ensinando de forma lúdica sobre energias renováveis.

Atrações Educativas: Além dos filmes, o furgão conta com objetos que demonstram princípios de magnetismo e eletricidade, como laser e bola de plasma, proporcionando aprendizado divertido sobre ciência e tecnologia.Cultura e Integração: O projeto, viabilizado pela Lei Rouanet, busca fortalecer o diálogo com as comunidades, promovendo a cultura, a reflexão sobre o meio ambiente e a integração social.

Curadoria Especial: Os curtas-metragens são selecionados pelo Midiativa (Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes), com filmes que abordam temas como amor pela natureza, ativismo ambiental, resiliência e diversidade.

Programação

Data: Terça-feira, 09 de setembro1ª sessão: às 18h30 – curtas-metragens “Vamos cuidar do planeta!” (com Libras, audiodescrição e legenda descritiva.

2ª sessão: às 19h30 – filme “Moana 2”Entrada: Livre e gratuita.

Local: Esplanada NOB (Avenida Rosário Congro, s/n – Centro). Em caso de chuva, o evento será realizado no Galpão da Maria Fumaça.

