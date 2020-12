Está aberta as inscrições para auxílio TCC

Divulgação IFMS

Nesta sexta-feira (04) o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre o prazo de inscrições no processo seletivo que oferta o Auxílio Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a estudantes dos cursos de especialização e mestrado profissional oferecidos pela instituição.

Os contemplados receberão parcela única de R$ 400,00 (especialização) e de R$ 500,00 (mestrado) para custear parte das despesas com a elaboração do trabalho. Serão distribuídos até 80 auxílios entre os dez campi, que totalizam o montante de até R$ 33 mil reais.

Inscrições - Deverão ser feitas até quarta-feira, 9, na Página do Candidato da Central de Seleção. As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção do IFMS.

O estudante deve preencher e encaminhar o questionário socioeconômico e anexar o projeto, conforme anexo III. De acordo com a assessoria, podem se inscrever os estudantes dos cursos de pós-graduação do IFMS que já estejam na fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso ou dissertação.

Os estudantes das especializações devem estar com o termo de compromisso/orientação protocolado junto à coordenação de curso. No caso do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), o estudante deve ter sido aprovado no exame de qualificação e estar cursando (ou já ter cursado) a disciplina "Prática de Ensino Orientada".

Os estudantes com renda per capita maior que um salário mínimo e meio serão classificados a partir do Coeficiente de Rendimento (CR), levando-se em consideração todas as unidades curriculares cursadas no semestre anterior. Os resultados preliminar e final serão divulgados nos dias 14 e 17 de dezembro, respectivamente.