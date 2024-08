Fundect oferece mil bolsas para estudantes do ensino médio e professores

Fernanda Oliveira

Capital News



Álvaro Rezende Fundect oferece mil bolsas para estudantes do ensino médio

Álvaro Rezende

Fundect oferece mil bolsas para estudantes do ensino médio

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) anunciou a prorrogação do prazo de submissão de projetos para o Pictec 4 (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul). O novo prazo para as inscrições é até 13 de setembro, estendendo-se uma semana além da data inicial prevista, que era 6 de setembro.

O Pictec 4 visa selecionar 200 projetos de pesquisa de estudantes do Ensino Médio, sendo 140 de escolas estaduais e 60 de instituições federais em Mato Grosso do Sul. O programa oferecerá mil bolsas de Iniciação Científica, com professores-orientadores recebendo uma bolsa mensal de R$ 800 e podendo orientar até quatro alunos, que receberão R$ 400 cada um, durante 12 meses. O investimento total para o programa é de R$ 5,76 milhões.

O objetivo do programa é estimular a vocação científica e tecnológica desde a Educação Básica, promovendo o desenvolvimento de talentos entre professores e estudantes de escolas públicas. Com a iniciativa, a Fundect busca qualificar os alunos para o Ensino Superior e para o mercado de trabalho. Até a data, aproximadamente 60% dos ex-bolsistas ingressaram no Ensino Superior, enquanto 30% já estão no mercado de trabalho.

Para participar, os docentes devem ter vínculo formal com instituições públicas de Ensino Médio ou Técnico, possuir especialização e não ter parentesco com os candidatos. Já os alunos devem estar matriculados regularmente em escolas públicas, não estarem no último ano e ter frequência mínima de 80%. Os projetos podem abordar áreas como Agronegócio, Bioeconomia, Energias Renováveis, e Saúde, entre outras, e devem ser submetidos exclusivamente pelo SIGFUNDECT, disponível no site da Fundect.

Serviço:

Se inscreva no link

Prazo para submissão do projeto - 13/09/2024.