Detran-MS participou da abertura da Operação Rodovida

Divulgação

Na sexta-feira (18) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participou da abertura da ‘Operação Rodovida’. A iniciativa é da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em parceria com os órgãos de fiscalização e visa sensibilizar os condutores sobre a importância deles na manutenção e construção de um trânsito seguro.

A diretora de veículos do Detran-MS, Loretta Figueiredo, esteve no local e comentou sobre a atenção redobrada nesse período do ano. “Em uma época onde se aumenta o fluxo da rodovia, cautela e atenção fazem a diferença”, explica.

De acordo com a assessoria, as ações educativas e de fiscalização da Operação seguem até 21 de fevereiro de 2021, contemplando ocasiões importantes e que geram aumento do fluxo de veículos e passageiros nesse período, como férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval. Além da preocupação em garantir aos usuários das rodovias federais, estaduais e municipais a segurança, o conforto e a fluidez, todos os órgãos de trânsito trabalham de forma integrada para atuar com maior abrangência na segurança viária e evitar acidentes.