PT lança 44 nomes para vereador na Capital, metade mulheres: veja a lista

Da assessoria Devido à Covid-19, Encontro Municipal do PT foi realizado por videoconferência na Capital

Além de confirmar o nome do deputado estadual Pedro Kemp para prefeito nas eleições deste ano em Campo Grande, o Encontro Municipal do PT realizado no fim de semana, pela primeira vez por videoconferência em prevenção à Covid-19, definiu 44 filiados, metade mulheres, para disputar cadeiras de vereador na Capital. Dentre os nomes, além de alguns já conhecidos como o vereador Ayrton de Araújo, que tentará a reeleição, a ex-vereadora e advogada Luiza Ribeiro (ex-PPS), e o advogado e ex-BBB Ilmar Renato (o Mamão), há integrantes da juventude petista, de sindicatos e outros filiados. Veja abaixo a lista.



CHAPA PROPORCIONAL PT CAMPO GRANDE-ELEIÇÕES 2020



HOMENS

André Luiz Silva dos Santos/Correios

André Luís Silva Lima/Professor/Juventude

Ayrton de Araújo/Vereador

Alberto Inácio da Lima/Motorista

Eder Rodrigues de Lima/Saúde

Eduardo Soares Lino/Ambulante

Francisco Givanildo dos Santos/Professor

Gilson dos Santos Menezes/Agente de Saúde

Gilvano Kunzler Bronzoni/Professor

Ivanilto Alves Pereira/Amarelo/Sindicalista

Ilmar Renato Granja Fonseca/Mamão/Advogado

Jairo Nóbrega/Funcionário Público

Jô Medeiros /Professor

Júlio Ricardo Pereira Dualibi/Ricardo/Funcionário Público

Kriegel Nevoland do Nascimento/Funcionário Público

Melciades Honorato Nunes/Marcelo Nunes/Radialista

Orlando de Almeida Filho/Bancário

Roberto Pereira Sanches/Cabo Pereira/Policial Militar

Ronaldo de Souza Costa/Médico

Sebastião Maurício Borges/Reciclador

Thiago de Oliveira Borges/Professor

Wilds Ovando Pereira/Funcionário Público



MULHERES

Andrea Henrique da Silva/Pastora

Bartolina Ramalho Catanante/Professora/UEMS

Benedita Marques Borges /Professora

Bruna Guimarães/Recicladora

Camila Bazachi Jara/Estudante/Juventude

Divonete Costa Queiroz Rigon/Professora

Emanuelle Chagas Dronov da Cruz/Estuddante/Juventude

Eugênia Portela de Siqueira Marques/Professora

Janice Terezinha Andrade da Silva/Advogada

Jaqueline de Souza Campos/Funcionária Pública

Juliana Barbosa/Arquiteta

Karla Cânepa Couto de Amorim/Revendedora

Kensy Palácio dos Santos/Laboratorista

Laila dos Santos Moraes/Cabeleireira

Lindalva França da Silva/Comerciária

Luiza Ribeiro Gonçalves/Advogada

Michelle Alves Cerzósimo/Professora

Natália Braga/Estudante/Juventude

Rosinéia Silva de Carvalho/Comerciária

Sandra da Silva/Assistente Social

Vanessa Lemes/Conciliadora

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG