No ar, o horário eleitoral

O horário eleitoral no rádio e TV começou nesta sexta-feira e é "um espaço de exercício democrático de informação", disse a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, ao abrir a sessão de ontem da Corte. A propaganda dos candidatos à prefeituras de todo o Brasil vai até o dia 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno. Candidatos ao cargo de vereador neste ano não têm tempo no horário eleitoral. As inserções serão exibidas nas emissoras de rádio das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, a propaganda será transmitida das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, além de inserções durante a programação diária. O segundo turno da disputa em municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos atinja mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno, será realizado no dia 27 de outubro.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.