MS adotará placa Mercosul em fevereiro

Edemir Rodrigues/Governo MS Presidente do Detran-MS, Luiz Rocha, acredita que o preço das novas placas serão menores do que o dos modelos atuais

A placa veicular padrão Mercosul será adotada em Mato Grosso do Sul a partir do dia 3 de fevereiro, anunciou semana passada (20) presidente do Detran-MS, Luiz Carlos da Rocha Lima. A nova placa será obrigatória para veículos novos, os transferidos de município ou de estado e os que tiverem a antiga placa danificada, extraviada ou furtada. A troca deve ser feita também em caso de instalação da segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria. Os demais donos de veículos poderão adquirir o novo modelo se quiserem. Seis empresas autorizadas vão fornecer as placas, quatro em Campo Grande, uma em Dourados e outra em Três Lagoas. Essas empresas vão definir o preço, ainda não divulgado. As atuais custam R$ 220 para carros e R$ 121 para motos. Como a nova placa sai entre R$ 100 e R$ 200 nos estados que já adotaram o modelo, Luiz Rocha avalia que em MS a "tendência" é que o preço seja reduzido. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) anunciou que não vai mais prorrogar o prazo da resolução nº 780 que torna obrigatória a placa Mercosul em todos os estados a partir do dia 31 deste mês. MS é um dos dezessete que ainda não adotaram a placa, já usada por dez: AM, BA, ES, PB, PI, PR, RJ, RN, RO e RS. A nova placa já é usada na Argentina e Uruguai e aguarda a padronização no Brasil e Paraguai.

