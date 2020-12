Morre em Dourados aos 52 anos, vítima de infarto, o jornalista Nicanor Coelho

Facebook/Reprodução Nicanor Coelho (1968 - 2020)

Morreu aos 52 anos ontem em Dourados o jornalista Nicanor Coelho, vítima de um infarto. Conforme informações preliminares divulgada pela imprensa regional, Nicanor passava de carro próximo à Escola Estadual Presidente Vargas quando parou o veículo e caminhou até uma empresa pedindo socorro pois sentia uma dor forte no peito e caiu em frente ao local. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e o levou a um hospital, mas ele acabou não resistindo. Formado em Letras, com habilitação em Literatura, Nicanor atuou como nosso colaborador do Blog, foi correspondente de jornais de Campo Grande como o Midiamax, era editor do site Midiaflex e da revista Arandu e trabavalha na equipe de comunicação da Prefeitura de Dourados.

