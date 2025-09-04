Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Neste sábado

Cia Pisando Alto estreia projeto circense na Praça do Leão

Espetáculo gratuito abre programação que vai até dezembro, com atrações para toda a comunidade

Elaine Oliveira
A Praça do Leão, em Campo Grande, será transformada em palco neste sábado (6), às 19h, com a estreia do projeto “Minha Praça é um Circo”, da Cia Pisando Alto. A abertura será marcada pela apresentação gratuita do espetáculo “Gran FinaLLe”, que mistura humor, emoção e técnicas circenses para retratar a vida de artistas de circo.

O projeto nasceu após apresentações anteriores da companhia no local, que tiveram grande aceitação popular. “A receptividade e o engajamento da comunidade demonstraram o potencial transformador da arte circense nesse território, gerando um forte pedido por mais atividades culturais”, destaca Fran Corona, idealizadora do grupo.

A proposta é democratizar o acesso à cultura, fortalecer o vínculo da população com a arte circense e valorizar os espaços públicos como locais de encontro e convivência. “Reafirmamos nosso compromisso com a formação de público e a ocupação artística dos espaços, atendendo a uma demanda real da população dos bairros Novos Estados, Estrela Dalva, Coronel Antonino e região”, complementa Moreno Mourão, também idealizador da companhia.

Programação até dezembro

O projeto terá quatro apresentações, sempre no primeiro sábado de cada mês, seguidas por rodas de conversa entre artistas e público. Além de “Gran FinaLLe”, o cronograma traz:

04/10 – “Fragmentada” (Cia Pisando Alto)

01/11 – “Em busca do Japuka” (Trupe Japuka, de Dourados)

06/12 – “Farofa com Pequi” (Cia Pisando Alto com convidados)

Espetáculo de estreia

“Gran FinaLLe” apresenta um casal de velhinhos sonhadores que aguardam os filhos para estrelar um grande show de circo. Entre memórias, esquecimentos e esperanças, a peça usa o riso para refletir sobre envelhecer, lidar com conflitos e manter viva a chama dos sonhos.

O projeto terá intérprete de Libras em todas as apresentações e contará com estrutura de acessibilidade na Praça do Leão, incluindo rampas, piso tátil e cadeiras para grupos prioritários.

Serviço

Sábado (6/9), às 19h
Praça do Leão – Rua Marquês de Leão, esquina com Rua Tabaúna, Parque Novos Estados, Campo Grande
Espetáculo: Gran FinaLLe – Cia Pisando Alto
Informações: (67) 99169-0788 | Instagram: @pisando.alto
Entrada gratuita

