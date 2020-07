Liga de futebol espanhola tem torcida criada por computador para quem assiste pela TV

Campeonato possui sons personalizados para que os espectadores tenham melhor experiência

Divulgação

As novidades no mundo da tecnologia aparecem todos os dias. Inventar coisas e soluções para problemas do nosso cotidiano estão entre as tarefas mais instigantes da humanidade. No século 21, com o advento de diversas ferramentas tecnológicas, desvendar o mundo é cada vez mais fascinante.



Mostrar essas modificações em nossa sociedade é uma das missões do site Tecnonotícias, sempre antenado com as novidades do mercado. Uma dessas novidades retratadas no site é o novo modelo de transmissão desenhado pela Liga Espanha de Futebol para a retomada do campeonato nacional.



Como se sabe, a pandemia causada pelo coronavírus paralisou diversas atividades esportivas pelo mundo. Campeonatos de futebol foram interrompidos para diminuir a disseminação da doença. Agora, quando esses torneios estão voltando, lideranças sanitárias estão pedindo para que clubes e dirigentes realizem seus jogos com portões fechados, a fim de evitar aglomerações.



Para proporcionar uma sensação mais próxima da realidade para o torcedor que está assistindo ao jogo pela TV, a Liga Espanhola, em uma parceria com as empresas VIZRT e EA SPORTS, está colocando torcedores fictícios nas arquibandas, para simular o som do estádio.



Câmera foram colocadas nas arquibancadas, onde os torcedores normalmente estariam sentados. O objetivo é obter imagens mais amplas e ângulos diferentes, aquelas que limitam a visualização das arquibancadas vazias.



O áudio também foi aprimorado. Os engenheiros de som estão fazendo a ambientação sonora, para que os jogos não fiquem extremamente silenciosos para quem acompanha, algo que é muito diferente do habitual. Embora não seja real, eles vão contribuir para que o espectador tenha uma experiência mais semelhante ao que acontece normalmente.



Essas medidas ainda são temporárias e, devem parar de ser usadas quando os torcedores voltarem para as arquibancadas. Apesar disso, é interessante ver como as novidades nas tecnologias podem ser usadas em amplos espaços.