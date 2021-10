Como jogadores se tornaram estrelas comerciais de sites de apostas

Denilson, Marcelo, Paulinho e Roberto Carlos já brincaram de atuar em ações de marketing para promover sites e marcas do setor

Reproduçãoyoutube

A presença de sites e plataformas de apostas esportivas online no Brasil têm crescido velozmente. Dados preliminares do Ministério da Economia e do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) estimam que cerca de 500 empresas estejam atuando no país atualmente, ainda que a carência de marcos regulatórios seja um entrave para o fortalecimento do setor.



Há discussões no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, com ajuda da sociedade civil, para regularizar uma prática que já acontece naturalmente. Estima-se que o Brasil movimente cerca de R$ 4 bilhões por ano em apostas esportivas, mas esse dinheiro não é tributado. Ou seja: nada disso vai para os cofres públicos.



Em paralelo, o mercado internacional está cada vez mais interessado em atuar no país. Atualmente, 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro são patrocinados por sites de apostas esportivas. Há também times na Série B, como Vasco da Gama e Vitória, que têm essas plataformas entre os investidores. A presença cada vez maior desses sites no mercado nacional, portanto, deve aumentar nos próximos anos.



A procura por informações e também sobre outras empresas têm crescido muito. Em parte porque a exposição das marcas avançou, não só com patrocínio nos clubes, mas também em transmissões televisivas. Existe ainda um processo crescente no marketing desses sites, que têm investido pesado na veiculação de comerciais utilizando a imagem de jogadores e ex-jogadores brasileiros como forma de atrair um público fanático por futebol.



O Sportingbet, por exemplo, investiu pesado na contratação do lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid e com longa trajetória na Seleção Brasileira. O atleta está no casting da empresa desde 2019 e é figura carimbada nas ações promocionais do site que são frequentemente veiculadas nos intervalos dos jogos ou durante programas esportivos.



Antes dele, a companhia também apostou em outro jogador. O meio campo Paulinho, titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014 e ex-jogador de Corinthians, Tottenham, Barcelona e que atualmente defende o Al Ahli, da Arábia Saudita. Ele fez ações promocionais da empresa ao longo do ano de 2018, quando foi substituído por Marcelo.



Outro que tem se aventurado nesse ramo é o ex-jogador Denilson, campeão do Mundo com a seleção brasileira em 2002 e com passagens por São Paulo, Bétis, Palmeiras, entre outros. Ele fez comerciais para o site Sportsbet.io e, além disso, ajudou a intermediar o acordo da empresa para ser patrocinadora master do Tricolor até o fim de 2024.



A lista continua e tem outros nomes de destaque. A Betfair, que patrocina competições na América do Sul gerenciadas pela Conmebol, também já investiu na figura de atletas para expandir sua marca. As escolhas foram Alex, ex-meia do Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, e o também canhoto Rivaldo, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e melhor jogador do mundo em 1999.



Já a Betwinner, que procura expandir seus negócios no país, procurou ninguém menos que Roberto Carlos para ilustrar ações promocionais da empresa. O ex-lateral-esquerdo do Real Madrid e do Brasil, campeão mundial em 2002 e tido por muitos como o melhor da sua posição na história do futebol, é o embaixador do site aqui no Brasil e também no exterior.