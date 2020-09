Carreira policial no Pará tem oportunidades abertas

PM PA e PC PA oferecem 3.900 vagas com boa remuneração

Divulgação

A pandemia de Covid-19 afetou todos os setores da sociedade, inclusive os segmentos que mais geram emprego e movimentam a economia no Brasil, como o setor de serviços. Como consequência, boa parte da população do país foi atingida pelo desemprego. Em contrapartida, diversas vagas no setor público estão tendo seus editais liberados.



No Estado do Pará, por exemplo, há boas oportunidades para a área de segurança pública, com destaque para a Polícia Militar do Pará (PM PA) e a Polícia Civil do Pará (PC PA) que ofertam, juntas, 3.900 oportunidades.



O concurso PC PA ofertará um total de 1.495 vagas, divididas entre os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista. As remunerações para Delegado de Polícia variam entre R$ 14 mil e R$ 17 mil, e as remunerações de Escrivão, Investigador e Papiloscopista podem variar entre R$ 6,3 mil a R$ 7,3 mil.



Já o concurso PM PA oferecerá 2.405 vagas, divididas em 2.310 vagas para soldado, além de 95 oportunidades para oficial combatente. A remuneração para os cargos do concurso PM PA varia entre R$ 3.053,39 e R$ 8.507,76, segundo a Lei 9.038/2020, que reajustou o soldo dos Praças, Praças Especiais e Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros paraense. Estes valores são considerados o 3º melhor salário do país na categoria.



De acordo com Josynélia Tavares, secretária adjunta de gestão e modernização da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad), “o concurso da PM e da PC é um compromisso de governo com a categoria, que já possui uma defasagem de servidores, em razão de vacâncias no quadro”.



Vale destacar que as etapas dos concursos em carreira policial no Pará são: Prova de Conhecimentos, devendo o candidato obter, no mínimo, 60% do total de pontos, o que equivale a 36 questões corretas. Na sequência, o candidato aprovado deve apresentar exames antropométricos, laboratoriais, de imagens e laudos médicos.



Os candidatos considerados aptos na Avaliação de Saúde são submetidos ao Teste de Avaliação Física – TAF, onde são analisados fatores como resistência e condicionamento físico. Por último, é feita uma avaliação psicológica, como um teste de aptidão, para analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o curso de formação de policiais do estado.