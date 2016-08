Vereador expulso de reunião na Semed fala sobre ocorrido durante sessão na Câmara

Deurico/Capital News Vereador Eduardo Romero trouxe o assunto na sessão desta terça na Casa de Leis

Briga entre executivo e legislativo continua e desta vez prefeito confunde papel do vereador com campanha eleitoral e expulsa vereador de uma reunião ontem (29), no Auditório da Semed (Secretaria Municipal de Educação), que tratava sobre o ensino especial para alunos autistas da Rede Municipal.

‘Questionar políticas públicas não é fazer campanha política, até porque estamos conversando com as mães dos autistas e também com a associação que as congrega há muito tempo. Não caímos de paraquedas no assunto. Nosso mandato é realmente envolvido com a causa. Infelizmente, a visão da prefeitura é pequena e está vendo todo mundo como adversário político e pessoal, ao invés de entender que quanto mais gente trabalhando por causas como esta mais se dá um passo à frente’, finaliza o vereador Eduardo Romero, quem sofreu tal ato.

Durante a reunião estavam mães de alunos autistas, integrantes da Divisão de Educação Especial da Semed, o vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) e advogados que discutiam sobre vários assuntos ligados à educação como a contratação de estagiários para lidar com este público, bem como a formação dos mesmos para atuação em sala de aula.

Em determinado momento um guarda civil municipal interviu na reunião e pediu ao vereador que se retirasse do local. O argumento foi de que é período eleitoral e o parlamentar não poderia estar dentro da Semed.

Para evitar maiores proporções o vereador saiu do local, mas trouxe a questão nesta manhã (30), durante a sessão da Casa de Leis.