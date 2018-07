Sai Puccinelli e entra Simone Tebet para disputar o governo do Estado pelo MDB

Assessoria/Divulgação Simone deve ter o nome confirmado na convenção do partido no dia 4 de agosto

O ex-governador André Puccinelli não vai mais representar o MDB na disputa pelo governo do Estado em 2018. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do partido, a troca foi um pedido do próprio Puccinelli, que está preso desde o dia 20 de julho, em decorrência da Operação Lama Asfáltica. Simone Tebet foi a escolhida e aceitou disputar o Governo, informou a sigla, no fim da manhã deste domingo (29).

O nome da senadora deverá ser levado à convenção do partido, marcada para o próximo sábado (4) em Campo Grande.

Os dirigentes do MDB, reunidos na manhã deste domingo (29), tomaram conhecimento do pedido feito pelo ex-governador e, por unanimidade, apoiaram a medida, afirma o MDB, em nota.

Na sexta-feira (28), o Superior de Justiça (STJ) havia negado o pedido habeas corpus para libertar o ex-governador, o filho dele André Puccinelli Júnior e o advogado João Paulo Calves. Após negativa do STJ, decisão sobre libertação de André foi para o Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi do ministro do STJ, Humberto Martins.

Os três foram preso no dia 21 deste mês pela Polícia Federal, por conta das investigações da 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, Papiros de Lama e está no complexo penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste.

Os advogados do pré-candidato informaram, também por meio da assessoria, que fariam um novo recurso e que a expectativa era a de que fosse protocolado neste sábado (28), na Suprema Corte. Sobre os novos recursos jurídicos, os advogados do partido preferiram não adiantar detalhes, mas asseguraram que são medidas cujos resultados podem ser anunciados já nos próximos dias.