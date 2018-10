Ipems aponta vitória de Azambuja ainda no primeiro turno

Nova pesquisa Ipems divulgada nesta semana para o Governo do Estado nas eleições de 2018, aponta larga vantagem do atual governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), para o segundo colocado, Juiz Odilon de Oliveira (PDT). O levantamento mostra que o chefe do executivo estadual poderia ser reeleito ainda no primeiro turno, graças a uma diferença de mais de 15 pontos percentuais em relação ao pedetista.

De acordo com os indicativos do Ipems, se as eleições fossem hoje, Azambuja sairia vitorioso, com 45,82% das intenções de votos nominais. Ele estaria hoje à frente na soma total das intenções de voto de todos os adversários. Nesse quesito da pesquisa estimulada (nominais), em que se incluem indecisos, brancos, nulos e ou nenhum dos candidatos, os rivais do governador teriam juntos 43,87%. A vantagem de Azambuja de 1,95 ponto está dentro da margem de erro de 2,53 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre o total do resultado do levantamento. O nível de acerto é de 95%. Mas se o governador mantiver a tendência de crescimento, as eleições poderiam acabar no domingo, sem a realização de segundo turno. Confira.

Ipems/Correio do Estado

Sobre a pesquisa

Foram ouvidos 1,5 mil eleitores, em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto, tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,53 pontos para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas de 22 a 27 de setembro no estado. A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número: MS-03337/2018.