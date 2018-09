Candidatos cumprem agenda na capital e no interior nesta sexta

Deurico/Capital News e Assessoria Eleições 2018, Governo do Estado

Em mais um dia de campanha eleitoral, os candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2018, cumprem compromissos em Campo Grande e em cidades do interior nesta sexta-feira (28)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, concedeu entrevista logo cedo à uma rádio de Corumbá e mais tarde participa de sessão na OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil). No fim do dia, o governador viaja para Dourados, onde se reúne com lideranças femininas, militantes e candidatos de seu partido.

O deputado Junior Mochi (MDB) visita empresas da capital e também participa de sessão na OAB-MS pela manhã. À tarde, Mochi viaja para Nova Andradina, onde concede entrevista à uma rádio e faz caminhada, e em seguida, chega em Naviraí para nova caminhada e reuniões políticas.

Humberto Amaducci (PT) cumpre agenda de campanha somente no período da manhã em Coxim. O candidato concede entrevistas a duas rádios locais e faz caminhada pelo centro da cidade.

Juiz Odilon de Oliveira (PDT) concede entrevista à CBN Campo Grande pela manhã e cumpre agenda interna. À tarde, o juiz aposentado tem gravações de programa eleitoral e durante à noite participa de reuniões políticas.

Marcelo Bluma (PV) faz reunião com sua equipe de campanha pela manhã e vai à OAB-MS para encontro com seus oponentes. Mais tarde o candidato participa de programa de TV e faz gravação de programa eleitoral durante a tarde. No fim do dia, Bluma assina termo de compromisso com a cultura do estado.

João Alfredo (Psol) concede entrevista à uma rádio pela manhã e também segue para compromisso na OAB-MS. Durante o resto do dia, o candidato terá compromisso com representantes indígenas em Dourados.