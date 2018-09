Candidatos cumprem agenda de campanha no interior

Deurico/Capital News e Assessoria Eleições 2018, Governo do Estado

Há praticamente uma semana das eleições, os candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2018 cumprem agenda de campanha em municípios do interior do MS neste sábado (29). Entre os principais compromissos estão caminhadas, visitas às comunidades e entrevistas.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, cumpre agenda em Dourados neste início de manhã, onde concede entrevista à uma rádio. Em seguida, ele vai para Jardim, onde faz reunião política e à tarde segue para Guia Lopes da Laguna. No fim do dia, Azambuja visita Rio Verde e Coxim.

O deputado Junior Mochi (MDB) também visita Dourados nesta manhã para entrevistas e reunião política. À tarde, Mochi vai à Glória de Dourados e Fátima do Sul para visitas à população local. O deputado encerra o dia em Antônio João, com nova reunião.

Humberto Amaducci (PT) visita Três Lagoas durante a manhã, onde faz caminhadas pelas ruas da cidade e, à tarde, têm o mesmo compromisso em Água Clara. No fim do dia o candidato se reúne com assentados em Ribas do Rio Pardo.

Juiz Odilon de Oliveira (PDT) cumpre agenda apenas no período da manhã, em Maracaju. Ele deve participar de ato político, entrevista e caminhada no município.

Marcelo Bluma (PV) têm agenda na capital. No início da manhã o candidato se reuniu com representantes da Defesa da Primeira Infância e fecha a manhã em agenda de gravação de programa eleitoral. À tarde, Bluma deve participar de adesivagem.

João Alfredo (Psol) visita Água Clara pela manhã e se reúne com assentados de Ribas do Rio Pardo à tarde.