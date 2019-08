Tereza Cristina foi homenageada pela Associação Brasileira Proteína Animal

Noaldo Santos/Mapa Tereza Cristina participa do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, em São Paulo

Nesta terça-feira (27) a Ministra Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina, foi homenageada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) como umas das maiores defensoras do agronegócio. E destacou que o país está produzindo alimentos e demais produtos agrícolas, cada vez mais sustentável.

“O Brasil é uma grande potência de produção de alimentos, mas é também uma grande potência do meio ambiente. Nós damos sustentabilidade a tudo aquilo que nós produzimos. Não é porque poucos criam esses problemas, essas mazelas que hoje nós vemos que nós vamos esmorecer. Vamos continuar batalhando, trabalhando, produzindo com tecnologia e cada vez usando menos área” afirmou.

O agronegócio já exporta para 160 nações, mas pode alcançar ainda mais espaço no mercado agrícola global, por exemplo, ampliando a China. Segundo Tereza o caminho para isso é investir em inovação tecnológica para ofertar produtos com qualidade cada vez maior.

“O papel do Ministério da Agricultura é apoiar os empreendedores para que vocês tenham toda a tranquilidade e facilidade para alcançar esses países. E também dar garantia aos países que importam do Brasil de que os serviços sanitários garantem a qualidade dos produtos” ressaltou.

De acordo com a ministra, estão em negociação acordos com Canadá, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos. Ressaltou também, que a força do setor de aves e suínos, que emprega mais de 2 milhões de pessoas em toda a cadeia produtiva (agroindústrias, granjas e frigoríficos) e a principal fonte de renda de 150 mil famílias.

Noaldo Santos/Mapa Tereza Cristina participa do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, em São Paulo

Participaram do evento os governadores João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná), Renato Casagrande (Espírito Santo), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul) e Romeu Zema (Minas Gerais), além de representantes dos produtores, de cooperativas, parlamentares e de delegações internacionais.