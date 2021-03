Suinocultura cresceu 70% em seis anos no MS

Divulgação/Portal MS Industria Suinocultura em MS

Produção de carne suína em Mato Grosso do Sul cresceu 71%, nos últimos seis anos, percentual acima da média brasileira que registrou expansão de 40% no mesmo período.

Mesmo com o aumento, Mato Grosso do Sul ainda ocupa o 6º lugar no ranking de exportações de carne suína no país, tendo Hong Kong como principal parceiro comercial externo. No último ano (2020) o volume exportado cresceu 400%, apesar da queda na participação entre os países. Dados da Secretaria de Estado de meio ambiente, desenvolvimento econômico, produção e agricultura familiar (Semagro) apontam que Cingapura é o segundo país que mais consome a carne suína produzida no Estado, registrando 20% de participação na balança comercial no ano passado.

Titular da Semagro, Jaime Verruck, ressalta que o Governo do Estado apoia o desenvolvimento da suinocultura, fornecendo estrutura a cadeia produtiva desde a produção até o abate e o processamento da carne. Conforme Verruck, a importação de leitões incentiva a entrada de novos produtores no setor, gerando aumento na produtividade e prestando apoio ao crédito e à industrialização.

Segundo a Semagro a cadeia da suinocultura é responsável por 16 mil empregos e possui produção estimada em R$ 16 bilhões. No total são 74,6 mil matrizes distribuídas em 34 propriedades de Mato Grosso do Sul. De acordo com a assessoria, a produção evolui constantemente, registrando crescimento de 128% em 10 anos e aumento de 131% em relação aos abates no mesmo período.