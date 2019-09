Feira teve aumento de 13,51% nas vendas em comparação com 2018

Divulgação/Emater-RS Público aprecia produtos da agricultura familiar na Expointer

Durante nove dias, os 316 expositores da 21ª Feira da Agricultura Familiar na Expointer que estavam no pavilhão venderam R$ 4,5 milhões, de acordo com a estimativa divulgada pelos organizadores do evento. O aumento de 13,51% nas vendas em relação ao ano passado.



Entre os estabelecimentos que comprovam esse sucesso está o Bio+Açaí, cooperativa de produtores de açaí do Amapá que participou pela primeira vez de uma feira e conseguiu vender cerca de 5 mil quilos de polpa do produto. O total é cinco vezes maior do que os produtores esperavam comercializar. Além disso, eles fecharam parcerias locais e internacionais que vão permiti-los ter um representante no Rio Grande do Sul e exportar o produto para a Alemanha.



Na quinta-feira (29), a ministra Tereza Cristina conheceu o pavilhão e participou da primeira assinatura de contratos entre o Banco do Brasil e beneficiários do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) para a construção e reforma de casas. O evento também marcou o lançamento do Selo Arte para os queijos produzidos no Rio Grande do Sul.

Expointer



A Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer) é considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Segundo balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul, a 42ª Expointer movimentou R$ 2,6 bilhões e atraiu aproximadamente 420 mil visitantes nos nove dias, crescimento de 17,37% e 11,43%, respectivamente.



Neste ano, conforme a assessoria, o ministério marcou presença no evento também no Pavilhão Internacional, onde o Laboratório de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul (LFDA-RS) demonstrou ao público como são realizados testes de qualidade do azeite.



No mesmo espaço, estava o estande do Incra, com a exposição dos veículos usados para o georreferenciamento dos lotes da reforma agrária, e o da Embrapa, com o lançamento de tecnologias para o produtor rural.



O 1º Fórum Nacional do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) também foi realizado na Expointer. Cerca de 200 participantes, entre representantes dos serviços veterinários estaduais e do setor pecuário, avaliaram os resultados e discutiram os principais desafios da iniciativa, lançada há dois anos;