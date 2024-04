Produtores rurais de Campo Grande participam da Tecnofam em Dourados

Layane Costa

Nesta semana, um grupo de produtores rurais de Campo Grande participaram da Feira da Agricultura Familiar da Tecnofam, no Parque de Exposições de Dourados. Em sua quinta edição, a feira apresentou aos agricultores familiares o contato com soluções tecnológicas e arranjos de sistemas de produção, assim como maquinários, implementos e equipamentos, que desempenham papel fundamental na cadeia produtiva do campo.

“Foi muito bom, com certeza, é muito importante a parceria da Prefeitura de Campo Grande com os agricultores que têm interesse em buscar conhecimento, inovação e assistência técnica. Deu até para fazer alguns negócios para fortalecer as vendas da produção. Somos muito gratos à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, que fez toda a ponte para podermos ir para a feira. Foi muito maravilhoso!”, destacou o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais Nova Era, Franscisco Renan Diaz.

Atualmente, a prefeitura de Campo Grande presta apoio técnico a 24 assentamentos rurais e cerca de 250 hortas urbanas. São vários os programas promovidos para fortalecer as cadeias produtivas do município, priorizando os agricultores familiares e os pequenos agricultores. Entre eles o Agro Forte Sustentável, o Hortas Urbanas, o Adubando Oportunidades e o Patrulha Agrícola Mecanizada.