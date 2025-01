O ano que mexeu com o futebol brasileiro

Vivianne Nunes

Retrospectiva 2024

O ano de 2024 foi marcado por mudanças significativas no futebol brasileiro, especialmente no comando da Seleção Brasileira. De Fernando Diniz a Dorival Júnior, os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fervilharam em meio a decisões polêmicas e apostas ousadas.

Fernando Diniz e o breve reinado na seleção

Staff Images/CBF Fernando Diniz

A era de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira foi curta, mas intensa. Contratado com a promessa de liderar o time até a Copa América, Diniz acumulou apenas duas vitórias em seis jogos. Apesar de iniciar bem, com triunfos sobre Bolívia e Peru, os empates contra a Venezuela e as derrotas dolorosas para Colômbia, Uruguai e Argentina minaram sua permanência. A volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, após uma decisão judicial, foi o golpe final para o "dinizismo".

Ednaldo, decidido a mudar os rumos da Seleção, agiu rapidamente. O plano inicial de trazer Carlo Ancelotti esbarrou na renovação do italiano com o Real Madrid, abrindo espaço para a busca de um nome nacional.

Dorival Júnior assume e gera expectativas

Staff Images/CBF Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apresenta Dorival Júnior, novo técnico da Seleção Brasileira

Após o adeus a Diniz, Dorival Júnior foi o escolhido para assumir o comando técnico. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022 e da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023, Dorival chega com um currículo sólido e o respaldo de torcedores e dirigentes. Sua contratação foi anunciada logo após seu desligamento do São Paulo, clube pelo qual teve uma passagem marcante.

Em suas primeiras declarações, Dorival destacou o orgulho de liderar a Seleção, descrevendo o momento como a realização de um sonho pessoal. Agora, ele enfrenta o desafio de preparar o Brasil para a Copa América nos Estados Unidos, com amistosos marcados contra Espanha, Inglaterra e México antes da competição oficial.

Dorival Júnior herdou uma equipe em reconstrução e um calendário apertado. Os amistosos previstos serviram de teste para sua filosofia de jogo, enquanto a Copa América será o grande termômetro de seu trabalho. Com uma torcida ávida por conquistas, o novo técnico tem a missão de devolver à Seleção o protagonismo perdido nos últimos anos.

O futebol brasileiro, mais uma vez, mostrou em 2024 sua capacidade de se reinventar. Entre altos e baixos, a Seleção inicia uma nova fase, trazendo consigo a esperança de dias melhores para o esporte mais amado do país.

