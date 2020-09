Voltar ou não as aulas presenciais das escolas públicas

Divulgação/Portal MS ..

A Defensoria Pública Estadual realizará uma audiência pública virtual sobre o retorno ou não das aulas presenciais de instituições de ensino público de Campo Grande, com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS),

O evento será realizado das 14h às 18h, no dia 25 de setembro (sexta-feira). O deputado Pedro Kemp (PT), presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis, representará o Parlamento Estadual.

A iniciativa do evento é do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas (NAE) e do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Nudeca). A Defensoria Púbica solicitou o apoio da Assembleia Legislativa que, por meio do primeiro secretário da Casa, deputado Zé Teixeira (DEM), atendeu ao pedido e vai transmitir o encontro em suas mídias oficiais.

Conforme a coordenadora do Nudeca, defensora pública Débora Maria de Souza Paulino, o objetivo é agir de forma conjunta para “apurar, com maior amplitude e fidedignidade as repercussões do retorno ou não dessa modalidade das aulas para crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade”. A defensora afirma que com o apoio da Casa de Leis na divulgação, a intenção é ampliar a participação de todos no debate.

A audiência poderá ser acompanhada ao vivo no canal do Youtube da Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (ESDP-MS), bem como no canal do Youtube da Assembleia Legislativa, pela TV ALEMS (Canal 9 da Net Claro, Via Cabo TV), pela Rádio ALEMS e pelo site da Casa de Leis.

A disciplina e a agenda da Audiência Pública estão disponíveis na página 120 do Diário Oficial do Estado (DOE).