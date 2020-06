Vereadores tem três projetos pautados nesta quinta

Tamanho do texto

Na sessão desta quinta-feira (25) os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois projetos de lei e um projeto de resolução.

Em única discussão, vai a plenário o projeto de lei nº 9.770/20, do Executivo Municipal, que altera o art. 33 da lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, que reorganiza a assistência à saúde dos servidores.

Conforme a agenda também, o projeto de resolução n. 449/19, que institui a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Criança e do Adolescente. A proposta é de autoria dos vereadores Dr. Cury, William Maksoud, Pastor Jeremias Flores, Ayrton Araújo do PT, Gilmar da Cruz, Odilon de Oliveira e Papy. E em segunda discussão será votado o projeto de lei nº 9.677/20, dos vereadores João César Mattogrosso e Pastor Jeremias Flores, que institui o Dia Municipal dos Cuidados com a Voz.