Vereadores homenageiam profissionais de Educação Física

Divulgação/ Câmara Municipal Comemoração ao Profissional de Educação Física

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam uma sessão solene em homenagem aos profissionais de Educação Física, o evento será nesta segunda-feira (2) às 19h, no Plenário Oliva Enciso, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park. A proposição é do presidente da Casa de Leis, o vereador João Rocha (PSDB).



A comemoração do Profissional de Educação Física, é com base na Lei 4.758/09 e Resolução 1.128/11. A lei que cria a Semana da Educação Física tem objetivo de conscientizar a importância de praticar uma atividade física de maneira regular e orientada; informar sobre a importância da educação física escolar para o desenvolvimento afetivo, corporal e sociocultural dos alunos; além de difundir conhecimentos técnicos e práticos sobre as mais variadas questões da educação física, através de planejamento, promoções e realizações de campanhas educativas.

Confira a lista dos homenageados:

Ademir Santana - Sandro Neves da Silva e Priscilla Gois Basilio

Ayrton Araújo do PT - Antonio Francisco de Moura Paim e Fabio Pereira de Araújo

Betinho - Camila Seixas Borges e Eder Tinoco Atanasio

Carlão - Maristela Sanchez Loureiro e Altemir Luiz Dalpiaz

Cazuza - Jania Ferreira Farias e Ronan Lima

Chiquinho Telles - Weslei Toffoli Santos e Raquel Lázaro de Lima Oliveira

Delegado Wellington - Michele Caroline Fabiano e Thiago Santos Ortiz

Dharleng Campos - Luciano Guimarães e Willian Escalhar

Dr. Cury - Diego Bezerra de Souza e Waldir Rodrigues Alves

Dr. Lívio - Randernelly da Costa Silva e Ivone dos Santos Arais

Dr. Loester - Joevelyn Ághata Portilho Martins e Patricia de Matos Cordeiro