Vereadores discutem fechamento do juizado das Moreninhas

Divulgação/CMCG Comissão é liderada pelo Vereador Junior Coringa

Durante reunião realizada na última terça-feira (16), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), vereadores de Campo Grande discutiram a decisão de fechamento da 4ª Vara do Juizado Especial no bairro das Moreninhas. A instituição atuava em benefício à população da região há 20 anos.

A comissão de parlamentares foi recebida pelo Presidente do TJMS Desembargador Carlos Eduardo Contar, entre os representantes da Câmara Municipal estavam os vereadores Junior Coringa (PSD), Beto Avelar (PSD), Clodoilson Pires (PODEMOS), Coronel Alírio Villasanti (PSL) e Zé da Farmácia (Podemos).

Os vereadores defenderam a importância da permanência de serviços públicos nas Moreninhas, segundo eles a retirada de um serviço público da região impacta diretamente no bem estar da população, visto que a comunidade possui cerca de 90 mil habitantes e que a distância entre o bairro e o centro da cidade dificulta o acesso da população.

Presidente do TJMS, Carlos Eduardo Contar enfatizou que o acesso à justiça é um direito de toda a população. “Os Juizados Especiais foram criados para que o judiciário se aproxime da população, principalmente das pessoas mais carentes. Com a saída do Juizado das Moreninhas, contamos com o apoio dos vereadores e da prefeitura para manter esse acesso à comunidade” destacou via assessoria.

Com objetivo de melhorar o acesso da população, o Vereador Junior Coringa apresentou um projeto que busca solucionar o problema da saída do Juizado e melhorar o acesso da comunidade aos serviços públicos. O projeto consiste na criação e instalação de um Posto de Atendimento ao Cidadão, no prédio onde até então era sediado o Juizado Especial nas Moreninhas. Conforme a assessoria o Posto de atendimento, contará com serviços da Prefeitura Municipal como agência de empregos e central do IPTU, além de uma sala do Tribunal de Justiça, visando manter os atendimentos judiciários na região. Os demais vereadores presentes serão coautores do projeto que será apresentado ao Prefeito Marquinhos Trad. O Desembargador Carlos Eduardo Contar prestou apoio a iniciativa.