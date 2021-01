Vereador irá encaminhar quer aprovar a criação de Agentes Comunitários de Leitura

Dia 07 de janeiro é marcado pelo Dia do Leitor, e o vereador Ronilço Guerreiro tem entre as suas principais propostas, o projeto para a criação dos Agentes Comunitários de Leitura, com o objetivo de fomentar a leitura no município de Campo Grande.

Para Ronilço Guerreiro, “Estou muito confiante na execução deste projeto, pois conhecemos iniciativas que deram certo. Assim como já temos os agentes comunitários de saúde, minha proposta é criar os agentes comunitários de leitura. Para isso vamos em busca de parcerias com empresas que, por força da lei, são obrigadas a contratar jovens aprendizes. Quero que esses jovens sejam disponibilizados para o projeto, onde eles irão nos bairros, visitando as casas das pessoas, levando livros e gibis”, pontua.

De acordo com a coordenadora da área de Livro Leitura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Melly Sena, “Este é um projeto que pode ser transformador na vida das pessoas e deve seguir de exemplo para todo o Estado. A gente tem ações bem sucedidas de incentivo à leitura em outros Estados e sabemos que houve um grande aumento do público leitor nessas regiões e até melhora na qualidade de vida das pessoas. Então acredito que este é um projeto de extrema importância, pois facilita às pessoas o acesso à leitura e consequentemente a cultura”, avaliou. “Tenho certeza que é um projeto importante não apenas para nosso município, mas deve ser levado para outras cidades”, enfatiza.

O Dia do Leitor é comemorado desde 7 de janeiro de 1928 e foi criado em homenagem à fundação do jornal cearense “O Povo”, pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha.

Informações sobre os projetos podem ser obtidas no Gabinete 3316-1550.