Vereador cria projeto da Família na 14 de Julho

A rua 14 de Julho deve ser inaugurada no dia 29 de novembro, um dos logradouros mais conhecidos de Campo Grande, passou por grandes reformas que são chamadas de Reviva Centro.

O vereador William Maksoud (PMN), autor do projeto ‘Família na 14 de Julho’, acompanhou o andamento das reformas e fiscalizações, e disse que o novo cenário da via deve recuperar a cultura e fortalecer a economia do Centro da Capital.

O Projeto de Lei n. 9.488/19 de Maksoud, que está tramitando na Câmara Municipal, vem justamente valorizar essa readequação da via. “Queremos que os campo-grandenses tenham novamente o centro da cidade como opção para ponto de encontro das famílias, palco de atrações, espaço para esporte ou um shopping a céu aberto, com toda segurança e infraestrutura que merecem”, completou o vereador.

Segundo a proposta do vereador, a via deve ser interditada de acordo com especificação do Poder Executivo Municipal. Caberá ao Município determinar quais e de que forma as atividades serão realizadas, sendo preferencialmente utilizada safra local de profissionais.

Obras na 14 de Julho

A revitalização na rua 14 de Julho contou com embutimento dos fios de energia, novas luminárias de led, pavimentação, mobiliário urbano e paisagismo.