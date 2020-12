TRE-MS analisa situação de Delei Pinheiro

Deurico/Arquivo Capital News Delei Pinheiro

Na segunda-feira (14) o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) deve julgar os embargos de declaração de Delei Pinheiro (PSD) no recurso que questiona a impugnação de sua candidatura.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o motivo do cancelamento de sua candidatura, foi a ausência no chamado do TSE para a revisão biométrica de 2018, foi o que motivou o cancelamento de seu título de eleitor e gerando problemas no seu registro.

Delei realizou sua biometria nesta semana, nas eleição como Vereador, ele fez 3.850 votos, mas ficam anulados sub judice, em razão do indeferimento da candidatura. Dependendo do resultado da justiça ele pode assumir seu lugar na Câmara.