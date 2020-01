Soraya Thronicke conquista R$ 86 milhões para o Mato Grosso do Sul

Divulgação Soraya Thronicke

Durante o ano passado, o Mato Grosso do Sul recebeu cerca de R$ 86 milhões em verba do Governo, para melhorias como saúde, segurança pública e educação.

Em publicação, a senadora da República, Soraya Thronicke (PSL-MS) comemorou o feito, conquistando o montante apenas em seu primeiro mandato. Em maio do ano passado, o Ministério da Infraestrutura investiu R$ 10 milhões na recuperação da BR-158, trecho que liga Paranaíba à Aparecida do Taboado. Para 2020, R$ 33 milhões serão usados no término da obra, que abarca a recuperação de todo o trecho da rodovia que vai até Cassilândia, totalizando 144 km.

A senadora conseguiu ainda, R$ 30 milhões para garantir a reforma do terminal de passageiros do aeroporto de Dourados. Prevista para o começo de janeiro, as obras de terraplanagem da pista já deve estar em preparação.

Visando evitar a paralisação da obra do Córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, senadora conseguiu R$ 5 milhões para Campo Grande. Já em convênios firmados por

programas voluntários e frutos de emendas parlamentares que estavam paradas, foram R$ 15 milhões destravados.

“A prioridade do meu mandato é melhorar a qualidade de vida do sul-mato-grossense. Para isso, buscaremos mais recursos para a melhoria da saúde, da segurança pública e da educação do nosso estado. Lutarei todos os dias do meu mandato por essas conquistas”, pontuou a parlamentar.